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Все версии должны быть проверены: У Зеленского отреагировали на нападение на политзаключенного Балуха

По словам врачей, сейчас жизни Балуха ничего не угрожает

В Офисе президента отреагировали на нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха и заявили, что нельзя отвергать политические мотивы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса президента. 

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в том числе политическая", - отметили в офисе президента.

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Кроме этого, у президента рассказали, что нападение на Балуха случилось фактически в годовщину его освобождения из плена. Известно, что у пострадавшего сломаны рука и ключица. По словам врачей, угрозы его жизни нет.

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Напомним, о том, что бывшего политзаключенного Владимира Балуха госпитализировали после нападения неизвестных, ранее рассказал другой политзаключенный Олег Сенцов. 

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