Все версии должны быть проверены: У Зеленского отреагировали на нападение на политзаключенного Балуха
По словам врачей, сейчас жизни Балуха ничего не угрожает
В Офисе президента отреагировали на нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха и заявили, что нельзя отвергать политические мотивы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса президента.
"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в том числе политическая", - отметили в офисе президента.
Кроме этого, у президента рассказали, что нападение на Балуха случилось фактически в годовщину его освобождения из плена. Известно, что у пострадавшего сломаны рука и ключица. По словам врачей, угрозы его жизни нет.
Напомним, о том, что бывшего политзаключенного Владимира Балуха госпитализировали после нападения неизвестных, ранее рассказал другой политзаключенный Олег Сенцов.