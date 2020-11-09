Все участники диверсионной группы "Бергмана" задержаны и понесут справедливое наказание, - СБУ

Служба безопасности Украины

Другие злоумышленники ликвидированы

Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе. Другие злоумышленники ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 года главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.

СБ Украины установила, что самой активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом под позывным "Немец". Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.

Координацию группы осуществлял главарь так называемого "Донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР". За три месяца в 2014 году группа "Немца" взорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.

СБ Украины установила всех участников террористической группировки. "Мы имели исчерпывающую информацию и детально спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", - отмечают в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задержали Бергмана во время спецоперации СБ и Нацполиции в сентябре 2019 года вблизи Лисичанска. В течение 5-ти лет он скрывался в лесах и заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, предоставил подробную информацию о расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения в отношении других участников террористической группы.

Из схронов "группы Бергмана" правоохранители изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов различного калибра и 3 универсальные запалы к гранатам УЗРГМ.

В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию передано диверсанта, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности.

Продолжается досудебное следствие.