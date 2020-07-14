Врачи боролись за жизнь полчаса: На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина

Пункт пропуска "Станица Луганская" RFE/RL Graphics

Мужчина был зарегистрирован на не подконтрольной правительству Украины территории

При пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина. Об этом сообщила организация "Право на защиту" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что медики более получаса боролись за жизнь мужчины из г. Ровеньки, однако спасти его не удалось.

"Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина. Он зарегистрирован в г. Ровеньки, на не подконтрольной правительству Украины территории, упал на выходе из КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГосЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, впрочем, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

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