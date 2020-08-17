Врачам поставили задачу - записывать как можно больше случаев COVID-19, чтобы перенести выборы, - Качный

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Сегодня власти поставили врачам задачу - записывать как можно больше случаев COVID-19, чтобы перенести местные выборы, которые должны состояться в октябре.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный.

"Все главные врачи, с которыми я разговаривал в больницах, говорят об одном: у них стоит задача по всем вертикалям, всех, кто сейчас умирает, приписывать к коронавирусу. Поставлена четкая задача – усугублять ситуацию со статистикой, чтобы было больше больных. То есть стоит задача нагнетать ситуацию", – заявил Александр Качный.

Политик убежден, что большое количество больных позволит власти внести большинство регионов страны в так называемую "красную зону", что сделает невозможным проведение выборов.

"Полмиллиона избирателей они уже лишили права выбирать, смотрят, что "съели", нормально все прошло, вот теперь они будут определять "красные зоны" и будут говорить, что там нельзя. А дальше они будут придумывать нам голосование по интернету. То есть они сейчас сидят и фантазируют, как сохраниться, как сделать так, чтобы народ еще больше унизить", – подчеркнул нардеп и добавил, что власть готова на такие шаги из-за того, что народ все воспринимает и не проявляет сопротивления.

Напомним, недавно в Центральной избирательной комиссии объяснили решение не проводить местные выборы на Донбассе и назвали условия, при которых голосование на территориях Донецкой и Луганской областей может состояться.

Добавим, народный депутат Украины V-VIII созывов, член ЦИК Украины с 2019 года Юрий Мирошниченко заявлял, что местные общины имеют право оспаривать решение Центризбиркома о запрете местных выборов на Донбассе, и уже суд установит, есть ли опасность, чтобы отменять волеизъявление.