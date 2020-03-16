Возвращение Левина в Украину: Подробности от СБУ

Левин прибыл в Украину пресслужба СБУ

По предварительной информации, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей "группу Торбин" и заказчиков

В понедельник, 16 марта, было завершено экстрадиции в Украину из Республики Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, после прибытия самолета с подозреваемым до Киева работники Нацбюро Интерпола передали его сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора. Впоследствии Левина будет доставлен к месту временного содержания, после чего подозреваемому изберут меру пресечения.

"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас это вопрос – принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Имеем на примере этого дела показать – каждому, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", – отметил председатель СБУ Иван Баканов.

К слову, в августе 2018 года подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк покинул Украину, после чего его объявили в международный розыск. А в январе этого года Левина задержали на территории Болгарии.

По предварительной информации, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбин") и заказчиков. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве Торбин до его исполнения, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания убитой активистки Гандзюк.

Напомним, в понедельник, 16 марта, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина экстрадировали в Украину для избрания меры пресечения.



