Возможен иностранный "след": Полиция установила подозреваемого в угрозах венграм на Закарпатье

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Фото из открытых источников

Глава Нацполиции Клименко убежден, что письма с угрозами и провокационное видео, размещенное в Интернете - звенья одной цепочки

Гражданам Украины венгерского происхождения на Закарпатье начали присылать письма с угрозами физической расправой, в связи с чем правоохранители открыли уголовные производства. Об этом 4 декабря сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"За проявления ксенофобии на Закарпатье полиция начала еще два уголовных производства", - заявил он.

Так, 4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В случае невыполнения требования венграм пригрозили физической расправой.

По данному факту следователи начали два уголовных производства по части 1 статьи 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и части 2 статьи 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

К слову, за несколько дней до инцидента в Интернете появилось видео, на котором человек в балаклаве в военной форме угрожал венграм расправой. Через некоторое время полицейские установили личность, которая предположительно причастна к этому преступлению.

"Нам доподлинно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист грозится представителя венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - отметили в полиции.

Новости по теме: НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии

Глава Нацполиции убежден, что письма с угрозами и провокационное видео - звенья одной цепочки. Кроме этого, он заявил, что в этой истории может присутствовать иностранный "след".

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал угрозы украинцам венгерского происхождения на Закарпатье и заявил, что представители "Правого сектора" и других национальных группировок не причастны к этому.