Возможно, это попытка вернуться в политику: Лесик о поджоге автомобиля экс-главы офиса ОП Богдана

Телеканал ZIK

Вероятно, поджог автомобиля бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана организовал сам Богдан, чтобы вернуться в политику.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик.

"Возможно, это попытка вернуться в политику, этот самоподжог. Но это лишь мое предположение. Фактов у меня нет", – сказал Андрей Лесик.

В то же время он отметил, что раскол между Богданом и Зеленским, вероятно, произошел из-за расхождения идеологических взглядов.

Кроме этого он добавил, что поведение Богдана часто было неадекватным и совсем не соответствовало его должности.

"Находясь возле президента, он в некоторых вещах его просто дискредитировал. И от любви до ненависти – один шаг. Поэтому Зеленский понял, что он поддался влиянию. Видимо, сначала это у него получалось, а потом получилось абстрагироваться, чтобы не делать те вещи, которые нашептывал ему Богдан. Но, как бы там ни было, когда возле Зеленского был рядом этот человек, "зашкваров" у "слуг народа" и каких-то нейтральных решений было больше, чем то, что сейчас мы видим. А сейчас – полная анархия и желание отобрать телеканал "112 Украина"", – отметил Андрей Лесик.

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Как сообщалось, в ночь на 11 августа в Киеве горела машина "Тесла". Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах писали, что авто принадлежит экс-главе ОП Андрею Богдану. Впрочем, ни он, ни полиция до сих пор эту информацию не комментировали.