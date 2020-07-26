Возле Зайцевого вспыхнули три пожара, причины сейчас устанавливают, - ГСЧС

Пожар в Зайцевом Фото: Общественное радио

Информация о жертвах или пострадавших к спасателям не поступала

В воскресенье, 26 июля, в пгт Зайцевое Донецкой области вспыхнули три пожара, правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, сообщает Общественное радио.

Как отмечается, огонь охватил сухую траву и заброшенные сооружения, в то же время жилые дома не были повреждены. Также в ГСЧС не поступала информация о пострадавших и погибших в результате этих пожаров.

"У нас есть информация о трех вызовах – в 12:20 поступило сообщение о пожаре на окраинах улицы Мануильского. По прибытию обнаружили, что горит сухая трава на территории площадью 1 га. Пожар был ликвидирован в 14:55. Еще один вызов поступил в 13:01 – на улице Базанова загорелись две заброшенные одноэтажные постройки и трава вокруг. Этот пожар ликвидировали в 16:18. Последний вызов поступил в 15:10 о пожаре на улице Попова – там также горят два заброшенные сооружения. Этот пожар локализован, по состоянию на 15:55 продолжается ликвидация", – рассказала Бахал.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что неподалеку поселок Зайцевое Донецкой области в результате обстрелов со стороны НВФ произошло возгорание поля, впоследствии огонь перекинулся на дома.