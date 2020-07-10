Возле Новолуганского мина ранила двух украинских военных

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Пострадавших эвакуировали в лечебное учреждение

В пятницу, 10 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского, что привело к ранению украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Как отмечается, одна мина попала в траншею, в результате чего осколки ранили двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. После этого воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

По данным штаба, подразделения Объединенных сил, которые обороняются, из имеющегося вооружения открыли огонь в ответ.

Напомним, за день до этого, 9 июля, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы 82-го калибра, противотанковый ракетный комплекс, артиллерийские системы калибра 122 мм и другое запрещенное вооружение.