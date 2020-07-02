Возле Невельского ранили украинского военного
Раненого бойца эвакуировали в лечебное учреждение
В четверг, 2 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Как отмечается, рядом с населенным пунктом Невельское противник атаковал украинские позиции из стрелкового оружия. В результате боец ООС получил ранения, после чего воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
По данным штаба, подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, ответили на атаку противника из имеющегося вооружения. Потери со стороны вооруженных формирований уточняются.
Кроме этого, от начала суток обстрелы со стороны НВФ велись возле Луганского. Там противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил из запрещенного на линии разграничения вооружения. В результате украинский боец получил ранение.