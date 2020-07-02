Возле Невельского ранили украинского военного

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Раненого бойца эвакуировали в лечебное учреждение

В четверг, 2 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, рядом с населенным пунктом Невельское противник атаковал украинские позиции из стрелкового оружия. В результате боец ООС получил ранения, после чего воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

По данным штаба, подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, ответили на атаку противника из имеющегося вооружения. Потери со стороны вооруженных формирований уточняются.

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Кроме этого, от начала суток обстрелы со стороны НВФ велись возле Луганского. Там противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил из запрещенного на линии разграничения вооружения. В результате украинский боец получил ранение.