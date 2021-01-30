Возле Марьинки во время обстрелов ранили двух военных ВСУ

Возле города Марьинка ранили двух украинских военных Иллюстративное фото

Раненым бойцам оказали медицинскую помощь

В субботу, 30 января, на Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции, в результате чего двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в ТГК.

Отмечается, что обстрел произошел примерно в 13:00 в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Военным оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья стабильное.

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Также украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Напомним, в субботу, 30 января, в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого в Луганской области ранил вражеский снайпер.