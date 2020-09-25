Возле Харькова разбился военный самолет АН-26. Видео
Самолет выполнял учебный полет
В Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26. Эту информацию "Depo.Харьков" подтвердил информированный источник в Министерстве обороны Украины.
Как отмечается, происшествие случилось сегодня, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев.
"Он далеко от аэродрома, вблизи трассы (Ростовская трасса – ред.)", - сказал собеседник.
По словам источника, на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил совершали учебный полет.
На место вылетает поисковая группа на вертолете.
Спасатели уже прибыли на место происшествия и проводят мероприятия по ликвидации огня.
Согласно комментариям очевидцев, из самолета достали двоих живых людей, однако официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Напомним, 12 сентября в Сумской области вблизи села Дьяковка Бурынского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.