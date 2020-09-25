Возле Харькова разбился военный самолет АН-26. Видео

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Самолет выполнял учебный полет

В Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26. Эту информацию "Depo.Харьков" подтвердил информированный источник в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается, происшествие случилось сегодня, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев.

"Он далеко от аэродрома, вблизи трассы (Ростовская трасса – ред.)", - сказал собеседник.

По словам источника, на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил совершали учебный полет.

На место вылетает поисковая группа на вертолете.

Спасатели уже прибыли на место происшествия и проводят мероприятия по ликвидации огня.

Согласно комментариям очевидцев, из самолета достали двоих живых людей, однако официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Напомним, 12 сентября в Сумской области вблизи села Дьяковка Бурынского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.