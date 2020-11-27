Возле Чернобыля поймали мужчину, который ловил рыбу из Припяти

За содеянное злоумышленник понесет уголовную и административную ответственность

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители разоблачили мужчину на незаконном вылове рыбы из реки Припять. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Согласно сообщению, во время патрулирования зоны ЧАЭС правоохранители заметили в акватории реки Припять рыбака, который незаконно проник на территорию зоны отчуждения за пределами контрольно-пропускного пункта.

Как отмечается, заняться промыслом 57-летний мужчина решил вблизи города Чернобыль. Во время осмотра моторной лодки было обнаружено запрещенное рыболовные принадлежности, которое используется исключительно в холодный период, а также свежевыловленную рыбу. Все это правоохранители изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

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По факту следователи отдела полиции зоны ЧАЭС открыли уголовное производство по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим добывающим промыслом) Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Кроме этого, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения в отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы административного дела направлены в суд для принятия решения.

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Напомним, недавно на территории зоны отчуждения загрузили первую партию отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС в хранилище для длительного хранения.