Возле Чабанов возобновили работу газопровода

Прорыв газопровода в Киевской области ГСЧС

Причиной аварии стала разгерметизация

Вблизи пгт Чабаны Киевской области газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 15 сентября, вблизи Чабанов Киевской области прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу. В ближайших населенных пунктах уже выключили электроснабжение. В аварийной службе тогда заявили, что говорить о "взрыве" газа некорректно.

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Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за прорыва газопровода у чабанов. Дело открыли по статье о повреждении объектов магистральных газопроводов.