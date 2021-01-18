Возле Богдановки украинских военных обстреляли из миномета

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

О нарушениях украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ

На Донбассе в течение 18 января представители незаконных вооруженных формирований совершили одно нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки, противник стрелял в сторону украинских позиций из миномета 82-го калибра. В результате о факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителям ОБСЕ.

По предварительным данным, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В течение суток на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина.

Также в этот день саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 5 взрывоопасных предметов. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и контролируемая украинскими воинами.

Напомним, в субботу незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Режим прекращения огня был нарушен возле Луганского, Южного и в районе населенного пункта Зайцево.