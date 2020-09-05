Возле Авдеевки НВФ вели огонь из гранатометов

НВФ возле Авдеевки стреляли из гранатометов Фото из открытых источников

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 сентября, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Так, неподалеку населенного пунтку Авдеевка были зафиксированы одиночные выстрелы из гранатометов. Кроме этого, противник совершил несколько коротких очередей из стрелкового оружия.

"На провокации врага наши защитники ответный огонь не открывали...Украинские защитники продолжают соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметили в пресс-центре штаба.

По предварительной информации, боевых потерь или ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил зафиксировано не было.

К слову, с начала этих суток, 5 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

Напомним, накануне, 4 сентября, на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований возобновили движение через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое". Однако, со стороны неподконтрольных территорий заблокированной остается работа КПВВ "Марьинка".