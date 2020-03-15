live
Новости » События Читати новину українською

Вооруженные формирования на Донбассе осуществили 9 обстрелов, один украинский военный получил ранение, - штаб ООС

из открытых источников

Его доставили в военно-медицинское учреждение и оказали соответствующую помощь

За прошедшие сутки, 14 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Согласно сообщению, вооруженные формирования вели обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

  • рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Старогнатовки – из миномета калибра 82 мм – 5 мин;
  • вблизи Павлополя – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

Три обстрела было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи Новолуганського – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов – 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Зайцевым – из миномета калибра 120 мм – 3 мины.

В штабе ООС добавили, что НВФ осуществили обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское, однако украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

С начала этих суток вооруженные формирования дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки.

Сейчас его доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, в ООН озвучили количество жертв на Донбассе за 6 лет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Верховная Рада выразила недоверие Генпрокурору Рябошапке 263 голосами В Раде рассмотрели более 3 тысяч поправок в земреформу, поддержали только одну "Путинята" – это Вакарчук, который годами не платил налоги и выступал в Минске , – Бужанский Кива: Единственное, что меня смущает – вероятные кандидаты на пост Генпрокурора не имеют опыта работы в правоохранительной структуре
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Быть ли чрезвычайному положению в Украине? | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу
Украина закрывает границы. Мир на пороге финансового кризиса | Детали дня | 13.03.20
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Новый режим работы ВР | Ток-шоу