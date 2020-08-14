Военнослужащий, который подорвался на Донбассе, в тяжелом состоянии, – врач

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У воина многочисленные осколочные ранения и переломы

Старший солдат Вооруженных сил Украины, который накануне на Донбассе подорвался на взрывном устройстве, находится в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook 14 августа сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им И. Мечникова Сергей Рыженко.

"Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в больницу Мечникова на аппарате ИВЛ. Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело", – отметил врач.

По его словам, один из осколков повредил правый глаз 37-летнего бойца. Кроме этого, большое количество – в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Также мужчина получил переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица и правой руки.

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"Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет", - отметил Сергей Рыженко.

ГОСПОДИ ДАЙ ЕМУ СИЛ Ему 37 лет, старший солдат ВСУ, родом из Николаева. Противотанковая мина разнесла автомобиль на... Опубликовано Сергеем Рыженко Четверг, 13 августа 2020 г.

Напомним, накануне, 13 августа, на Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве, которое разнесло автомобиль на куски. В результате один боец погиб на месте, а еще одного военного доставили в больницу в тяжелом состоянии.