Военный фрегат РФ столкнулся со шведским грузовым судном у Эресуннского моста

Туман у Эресуннского моста Фото из открытых источников

Причиной столкновения мог стать густой туман

Военный фрегат РФ столкнулся со шведским грузовым судном у Эресуннского моста, что между Швецией и Данией. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Отмечается, что российский фрегат сегодня около 10 часов утра столкнулся со 145-метровым грузовым судном с датской стороны моста.

В Вооруженных силах Дании вероятной причиной инцидента называют густой туман. По их данным, никто не пострадал.

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"У южной части моста столкнулись гражданское торговое судно Ice Rose и российский фрегат. На месте присутствует наш патрульный корабль, вместе со шведскими кораблями. Вооруженные силы пока остановили Ice Rose, чтобы убедиться, что оно может продолжить плавание", - сообщило Оборонное командование Дании в своем Twitter.

В Морской администрации Швеции говорят, что утечки нефти из Ice Rose не произошло. Ведомство отправило на место инцидента три своих корабля и вертолет.

#brokamera, klockan 10.28, från en av pylonerna. Dimman på bron har lättat nu, men det är fortsatt dimma på Peberholm. Kör försiktigt och håll avståndet. pic.twitter.com/lZwecBP95q — Øresundsbron (@oresundsbron) September 23, 2020

Администрация моста Эресунн сегодня утром публиковала фото густого тумана с просьбой к водителям быть особенно осторожными.

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