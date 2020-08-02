Военные США провели подготовку к атакам в Черном море

Истребитель F-16 ВМС США

Военные отработали стратегические маневры, чтобы иметь возможность отражать военные атаки в регионе

В воскресенье, 2 августа, военно-морские и военно-воздушные силы США провели учения в Черном море. Об этом говорится в сообщении командование шестого флота ВМС США, который руководил учениями.

Как отмечается, участие в учениях приняли эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper. Во время учений военные отработали стратегические маневры, чтобы иметь возможность отражать военные атаки в Черноморском регионе.

"Это тренировки позволили нам продолжать наращивать нашу общую способность быстро и эффективно реагировать на любые угрозы в сложной морской среде", — заявил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк.

К слову, эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A сейчас осуществляют деятельность в Черном море после участия в учениях Sea Breeze совместно с Украиной.

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Напомним, недавно в акватории Черного моря стартовали юбилейные, двадцатые, украинско-американские военные учения Sea Breeze-2020. Основная их цель – это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе, а главная задача - отработка операций по стандартам НАТО, которые направлены на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.