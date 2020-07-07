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Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В составе группы три корабля ВМС Италии, Испании и Греции

Черноморский флот приступил к слежению за минно-тральной группой НАТО, которая вошла в Черное море. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что речь идет о плавучей базе снабжения "Алиакмон" ВМС Греции, тральщиках-искателях мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что американский военный корабль вошел в Черное море.

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