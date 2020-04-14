Военная прокуратура совместно с ГБР расследуют обстоятельства взрыва миномета в Донецкой области

Офис генерального прокурора

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз

За процессуального руководства военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, начато досудебное расследование из-за взрыва миномета в Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В результате нарушения правил обращения с оружием погиб один военнослужащий и еще восемь получили ранения.

"По данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области, произошел взрыв миномета. Вследствие этого погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сказано в сообщении.

На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.