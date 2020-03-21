Водитель из Житомира заболел на коронавирус и дальше возил пассажиров: Против него открыли производство

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

По последним данным, с мужем контактировали примерно 30 человек

В Житомирской области правоохранители разоблачили мужчину, который скрыл факт заражения коронавирусом и продолжал перевозить туристов в Украину из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В ходе досудебного расследования проверяется информация о укрытие сведений больным COVID-19 причастности к организованной перевозки группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Украине составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных дел относительно нарушений правил карантина

Как выяснилось, рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. После чего полицейские начали устанавливать контакты пассажиров и место жительства. Кроме этого, с этими людьми проводятся разъяснительные беседы.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 марта в Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии.