Водитель из Житомира заболел на коронавирус и дальше возил пассажиров: Против него открыли производство
По последним данным, с мужем контактировали примерно 30 человек
В Житомирской области правоохранители разоблачили мужчину, который скрыл факт заражения коронавирусом и продолжал перевозить туристов в Украину из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"В ходе досудебного расследования проверяется информация о укрытие сведений больным COVID-19 причастности к организованной перевозки группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. После чего полицейские начали устанавливать контакты пассажиров и место жительства. Кроме этого, с этими людьми проводятся разъяснительные беседы.
По данному факту было открыто уголовное производство по статье 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 19 марта в Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии.