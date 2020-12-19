Водил в кабинет для "просмотра мультиков": В Одесской области директору детдома объявили подозрение в сексуальном насилии

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Руководителю заведения грозит до 10 лет лишения свободы

В Одесской области директору специализированного дома ребенка объявили о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина с июня 2018 по август 2020 года систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанников. Это делалось под предлогом совместного времяпрепровождения, просмотра мультфильмов, игр и угощения сладостями.

После этого директор, из-за доверия детей к нему и их неспособности сопротивляться, неоднократно совершал в отношении воспитанников сексуальное насилие и развратные действия.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской Области, руководитель детдома удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, прикосновениями им к их телу и склонением к обратным действиям. После этого он просил несовершеннолетних никому не рассказывать об их "играх", объясняя это тайной.

В связи с этим мужчине сообщили о подозрении по статьям о сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Киевской области правоохранители разоблачили и задокументировали преступную деятельность педофила, который годами развращал малолетних в своем авто. Злоумышленник совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних на территории Киева и Обуховского района.