В Польше во время задержания умер украинец, полицейские применили электрошокер

Польская полиция Фото из открытых источников

Сейчас там ждут вскрытие для установления причин смерти

Прокуратура расследует дело о смерти 44-летнего гражданина Украины, которая наступила сразу после задержания мужчины полицией в одном из населенных пунктов Бжезинского повята Лодзинского воеводства. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова представителя окружной прокуратуры в Лодзи прокурора Кшиштофа Копаня.

По его словам, после вскрытия тела умершего украинца станет понятно, какова причина смерти и могла ли она наступить в результате применения полицейскими парализатор.

“Мы ждем результаты вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, вмонтированного в парализатор”, - отметил прокурор.

По его словам, ключевыми в этом деле будут результаты вскрытия, поскольку сейчас неизвестно, от чего умер украинец. Он отметил, что однозначно известно лишь то, что мужчина умер сразу после задержания полицией. Впрочем, по его словам, рано выдвигать тезис, “что между действиями полиции и смертью лица есть непосредственная связь”.

Новости по теме: В Польше украинец убегал от полиции и попал в смертельное ДТП

Спикер прокуратуры рассказал, что гражданин Украины приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на строительстве. На момент трагедии он находился на обязательном карантине, но не соблюдал его. Поздно вечером 15 ноября местная полиция получила сообщение, что агрессивно настроенный мужчина в возбужденном эмоциональном состоянии пытался попасть во двор и в дом местных жителей.

По словам полицейских, украинец вел себя агрессивно и в отношении правоохранителей: бросал в них разнообразными предметами и якобы вытащил нож. Полицейские вызвали подмогу и после неудачных попыток успокоить мужчину словесно применили силу - сначала слезоточивый газ, что не дало результата, а потом парализатор, что позволило надеть на мужчину наручники.

После этого ему сразу стало плохо, а прибывшие на место происшествия, констатировали смерть украинца.

Консул Консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил агентству, что учитывая резонансный характер дела взято под консульский контроль. Украинские консулы находятся в контакте с местной прокуратурой, которая обязалась информировать о ходе дела и результатах проведенных экспертиз, в том числе вскрытия тела.

Горбань проинформировал, что 44-летний умерший недавно приехал из Тернопольской области на работу в Польшу. Консульский отдел принял меры по уведомлению семьи о смерти.

Новости по теме: В Черновцах начальница ЗАГЗа угрожала посетителям электрошокером

Ранее сообщалось, что на 32 году жизни в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне избили силовики.