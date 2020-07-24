Во время задержания "полтавского террориста" полицейский получил перелом стопы

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Правоохранитель получил перелом правой стопы в результате наезда авто

В городскую клиническую больницу Полтавы с диагнозом "перелом кости правой стопы" госпитализировали 28-летнего сотрудника Полтавского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты населения и охранной работы Полтавской ОГА, передает "Полтавщина".

Согласно сообщению, пострадавший получил травму во время исполнения служебных обязанностей, когда ему на ногу наехал автомобиль. Сейчас состояние здоровья мужчины — средней тяжести.

В полиции также подтвердили факт травмирования своего сотрудника.

Кроме того, во время операции по задержанию Романа Скрипника, на ул. Остапа Вишни выехала бригада скорой помощи по вызову о ранении правоохранителя в ногу. Однако обстоятельства травмирования — полиции неизвестны.

Новости по теме: Полиция до сих пор не задержала полтавского нападающего

Напомним, вчера в Полтаве правоохранители начали проводить спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Во время задержания мужчина выдернул чеку из гранаты и угрожал взорвать ее, держа за руку одного из полицейских, который его задерживал.

После переговоров с преступником, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

Позже стало известно имя и требования злоумышленника, а также появились первые фото и видео с места происшествия. Как рассказали в МВД, ранее злоумышленник был четыре раза судим.

Впоследствии, злоумышленник Роман Скрипник отпустил полицейского, которого перед этим взял в заложники и скрылся в лесу в Решетиловском районе.