Во время задержания "полтавского террориста" полицейский получил перелом стопы
Правоохранитель получил перелом правой стопы в результате наезда авто
В городскую клиническую больницу Полтавы с диагнозом "перелом кости правой стопы" госпитализировали 28-летнего сотрудника Полтавского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты населения и охранной работы Полтавской ОГА, передает "Полтавщина".
Согласно сообщению, пострадавший получил травму во время исполнения служебных обязанностей, когда ему на ногу наехал автомобиль. Сейчас состояние здоровья мужчины — средней тяжести.
В полиции также подтвердили факт травмирования своего сотрудника.
Кроме того, во время операции по задержанию Романа Скрипника, на ул. Остапа Вишни выехала бригада скорой помощи по вызову о ранении правоохранителя в ногу. Однако обстоятельства травмирования — полиции неизвестны.
Напомним, вчера в Полтаве правоохранители начали проводить спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.
Во время задержания мужчина выдернул чеку из гранаты и угрожал взорвать ее, держа за руку одного из полицейских, который его задерживал.
После переговоров с преступником, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.
Позже стало известно имя и требования злоумышленника, а также появились первые фото и видео с места происшествия. Как рассказали в МВД, ранее злоумышленник был четыре раза судим.
Впоследствии, злоумышленник Роман Скрипник отпустил полицейского, которого перед этим взял в заложники и скрылся в лесу в Решетиловском районе.