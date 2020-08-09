Во время взрыва в Бейруте погиб украинец, - посол

Взрыв в Бейруте, Ливан Фото из открытых источников

Мужчина работал экономистом в компании KPMG

В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрут, который прогремел 4 августа, погиб гражданин Украины. Об этом в Facebook сообщил посл Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, погиб 32-летний экономист Вильям Азар, который работал в компании сети KPMG.

"Молодой перспективный экономист вышел с офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара", – сообщил Игорь Осташ.

По его словам, посольство уже связалось с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.

Ему было лишь 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист... Опубликовано Ihor Ostash Суббота, 8 августа 2020 г.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана, Бейрута, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. В результате погибли более сотни человек, еще примерно 6 тысяч пострадали.

Впоследствии в Ливане задержали 16 сотрудников, среди которых – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. По предварительной версии, трагедия в порту произошла из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена.

Следствие рассматривает три возможные версии взрыва: халатность, несчастный случай и внешнее вмешательство (попадание бомбы или ракеты).