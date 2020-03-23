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Во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Украинские полицейские в защитных масках из-за распространения нового коронавируса EPA-EFE

Соответствующий режим будет начат с 00:00 24 марта

В понедельник, 23 марта, во Львовской области приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

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Как отмечается, с 00:00 часов 24 марта в Львове и области будет введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Напомним, что недавно, 23 марта, Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание и принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. 

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