Во Львовской области в ДТП пострадали четверо детей
Телесные повреждения получили пассажиры в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет
Во Львовской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего четверо детей получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Как отмечается, авария случилась в субботу 21 ноября примерно в 9:30 в одном из сел Николаевского района. По предварительной информации, на автодороге "Николаев - Жидачев - Калуш" столкнулись автомобили "Део Ланос" с 48-летним водителем за рулем и ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего парня.
В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры "Део" в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет.
Кроме этого, по факту аварии было открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трех лет ограничения свободы. Обстоятельства происшествия устанавливают.
"Четверо детей травмированы в результате автоответчика на Львовщине - полицейские проводят расследование", - добавили в полиции.
Напомним, недавно в Ровно произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса, в результате чего один человек погиб.