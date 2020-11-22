Во Львовской области в ДТП пострадали четверо детей

ДТП на автодороге "Николаев-Жидачев-Калуш" Полиция Львовской области

Телесные повреждения получили пассажиры в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет

Во Львовской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего четверо детей получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как отмечается, авария случилась в субботу 21 ноября примерно в 9:30 в одном из сел Николаевского района. По предварительной информации, на автодороге "Николаев - Жидачев - Калуш" столкнулись автомобили "Део Ланос" с 48-летним водителем за рулем и ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего парня.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры "Део" в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет.

Кроме этого, по факту аварии было открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трех лет ограничения свободы. Обстоятельства происшествия устанавливают.

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"Четверо детей травмированы в результате автоответчика на Львовщине - полицейские проводят расследование", - добавили в полиции.

ДТП на автодороге "Николаев-Жидачев-Калуш" Полиция Львовской области

ДТП на автодороге "Николаев-Жидачев-Калуш" Полиция Львовской области

Напомним, недавно в Ровно произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса, в результате чего один человек погиб.