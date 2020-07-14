Во Львовской области священник объявил голодовку: Требует ремонта дороги

Голодовку поддержали еще несколько местных жителей

Дорога Мшанец-Стрелки Фото организаторов протеста

В Старосамборском районе Львовской области священник и еще трое жителей объявили голодовку с требованием отремонтировать 17 км местной дороги. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что дорога Мшанец-Стрелки объединяет 11 сел. В знак протеста против бездействия властей жители вчера, 13 июля, заблокировали трассу Львов-Ужгород, но ответа не получили. "Никакой реакции от власти. Вчера акция проходила целый день от 9:00 до 18:00 – реакции ноль. Никто не уехал, никто даже не звонил", – рассказал местный священник.

В общем, четверо жителей начали голодовку. После предыдущих акций протеста власть обещала починить часть этой дороги 4,25 км, которая в худшем состоянии, и выделить средства на остальные 13 км. Однако было выделено лишь 2 млн грн, которых хватит на ремонт лишь 600-700 м дороги.

Люди говорят, что не планируют прекращать блокирование трассы, пока власть не отреагирует на их требования.

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Ранее сообщалось, что на проект "Большое строительство", который предназначен и для ремонта дорог, уже потратили более 5,5 млрд грн. Известно, что облгосадминистрации получили 10 млрд грн на проведение работ.