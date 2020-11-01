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Во Львовской области поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину Фото из открытых источников

Машинист экстренно затормозил, однако не смог избежать наезда на человека

Во Львовской области поезд насмерть сбил 42-летнего местного жителя, в результате чего правоохранители начали расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, 30 октября примерно в 17:00 в селе Задворье недалеко от железнодорожной станции поезд смертельно травмировал человека. По предварительной информации, машинист пассажирского поезда сообщением "Львов-Херсон" экстренно затормозил, однако не смог избежать наезда на мужчину.

В результате 42-летний житель Львова скончался на месте происшествия от полученных травм. Впоследствии тело погибшего было направлено на экспертизу. 

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В то же время в полиции по данному факту было открыто уголовное производство по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Напомним, недавно в Киеве на железнодорожном переходе 14-летний парень решил покончить с жизнью и лег на рельсы перед поездом, который двигался. 

 
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