Во Львовской области пенсионерка чудом выжила после падения в 12-метровый колодец

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области / Facebook

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу

Во Львовской области пенсионерка упала в 12-метровый колодец в собственном дворе и чудом выжила. О невероятном спасении рассказали в ГСЧС.

"6 июля в 20:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Бирки Яворовского района на территории частного хозяйства по ул. Сагайдачного, 14 женщина 1955 года рождения упала в колодец и не может самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, когда пенсионерка набирала воду, у нее закружилась голова, она перегнулась через край и упала в колодец. Соседи услышали крики женщины о помощи. Пенсионерка застряла на глубине четыре метра.

"Сначала соседи сами пытались вытащить женщину из колодца. Они поставили в колодец лестницу, чтобы пенсионерка ее могла хотя бы держаться. Однако самостоятельно вытащить ее никак не удавалось. Тогда, около 20:45, соседи вызвали спасателей", - уточнили детали происшествия в zaxid.net.

На место происшествия были оперативно прибыли спасатели и вытащили пенсионерку на поверхность. Пострадавшую госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.

Новости по теме: В Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком парень упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа.