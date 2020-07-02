Во Львовской области неизвестные заложили взрывчатку на дороге, поврежден автомобиль

В результате инцидента никто не пострадал, правоохранители ищут злоумышленников

Взрыв во Львовской области Национальная полиция Украины

В селе Бартатов Львовской области на дороге сдетонировала взрывчатка. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Львовской области.

Инцидент произошел вечером 1 июля. Установлено, что взрывом неизвестного предмета был поврежден автомобиль 40-летнего местного жителя, он проезжал мимо взрывчатки. Пострадавших из-за происшествия нет.

Взрыв во Львовской области Национальная полиция Украины

Пока выясняется, что именно привело к взрыву на дороге. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. В полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Харьковской области произошел взрыв газа в частном доме. Пострадал владелец жилья, его с ожогами лица и рук доставили в больницу.