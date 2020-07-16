Во Львовской области нашли мертвым почтальона, который пропал в лесу более двух недель назад

Женщина пропала в конце июня

Фото из открытых источников

В Жовковском районе Львовской области нашли мертвой почтальона Галину Сумик, которая пропала без вести 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Как отмечается, погибшую нашли лесники недалеко от места, где она собирала чернику и потерялась.

Дочь почтальона в комментарии ZAXID.NET рассказала, что они с односельчанами проходили той частью леса, когда искали женщину, но обошли то место.

Тело погибшей сейчас забрали на экспертизу. Предварительной причиной смерти являются проблемы с сердцем, от которых она скончалась в первый день исчезновения.

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Напомним, вчера, 15 июля, в том же районе в результате урагана упала сосна на 26-летнего парня. От полученных травм он погиб на месте.