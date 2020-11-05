Во Львовской области мужчина на железнодорожном вокзале хотел совершить самоубийство
Правоохранители смогли спасти самоубийцу
В Червонограде Львовской области 26-летний мужчина пытался покончить с жизнью на железнодорожном вокзале. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Львовской области.
Отмечается, что правоохранители получили сообщение о попытке самоубийства на вокзале и через несколько минут прибыли на место происшествия. Там мужчина уже перелез через защитное ограждение и собирался прыгнуть вниз, но полицейские подхватили и удержали его.
Как оказалось, покончить с жизнью пытался житель Сокальского района. Причиной попытки суицида называют ссору мужчины с родственниками. Сейчас его передали медикам.
Напомним, не так давно в Одессе подросток залез на товарный вагон для того, чтобы сделать селфи, но взамен получил поражение электрическим током. Тогда 18-летнего парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела.
Ранее сообщалось, что в Киеве 14-летний парень бросился под поезд и погиб. Инцидент произошел на железнодорожном переходе от ул. Борщаговской до ул. Уманской. Перед смертью парень написал товарищу СМС о том, что жизнь не имеет смысла.