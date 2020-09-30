Во Львовской области мать застрелила двух дочерей и совершила самоубийство
Трагедия случилась на территории комплекса для отдыха Старосамборского района
Во Львовской области женщина застрелила двух своих малолетних дочерей, после чего совершила самоубийство. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе полиции области.
Как отмечается, трагедия случилась в одном из сел Старосамборского района. В частности, тела 36-летней женщины и двух девочек 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями обнаружили на территории комплекса.
Предварительно правоохранители установили, что во вторник, 29 сентября, примерно в 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, из охотничьего ружья застрелила двух своих дочерей. После чего мать из того оружия выстрелила в себя и умерла.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли оружие и направили его на экспертное исследование.
Кроме того, следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и пунктом 1 , пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина выстрелил в женщину и другого мужчину, после чего решил покончить с собой и выпрыгнул из окна многоэтажки.