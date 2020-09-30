Во Львовской области мать застрелила двух дочерей и совершила самоубийство

Женщина расстреляла женщин из ружья popgun.ru

Трагедия случилась на территории комплекса для отдыха Старосамборского района

Во Львовской области женщина застрелила двух своих малолетних дочерей, после чего совершила самоубийство. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе полиции области.

Как отмечается, трагедия случилась в одном из сел Старосамборского района. В частности, тела 36-летней женщины и двух девочек 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями обнаружили на территории комплекса.

Предварительно правоохранители установили, что во вторник, 29 сентября, примерно в 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, из охотничьего ружья застрелила двух своих дочерей. После чего мать из того оружия выстрелила в себя и умерла.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли оружие и направили его на экспертное исследование.

Правоохранители изъяли оружие и направили на экспертизу Нацполиция

Кроме того, следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и пунктом 1 , пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина выстрелил в женщину и другого мужчину, после чего решил покончить с собой и выпрыгнул из окна многоэтажки.