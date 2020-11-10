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Во Львовской области из-за утечки газа умерли трое молодых людей

Во Львовской области трое парней умерли от отравления угарным газом Фото из открытых источников

Предполагают, что все из-за неисправной печи

Во Львовской области от отравления угарным газом в квартире умерли трое парней. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

Инцидент произошел накануне вечером.

Как отмечается, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что вернувшись домой, обнаружил мертвыми своего 25-летнего племянника и двух его товарищей – братьев в возрасте 17 и 21 года.

После осмотра места происшествия, правоохранители сделали вывод, что насильственной смерти не было. Они предполагают, что причиной трагедии могло стать отравление угарным газом, который выходил из неисправной печи.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось о двух младенцах, которые отравились продуктами горения во время пожара в одной из многоэтажек Львова. Детей в среднем состоянии тяжести пришлось госпитализировать.

 

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