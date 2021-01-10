Во Львовской области грузовик влетел в легковушку, один человек погиб, еще четверо — пострадали

В результате аварии погибла пассажирка, еще три человека пострадали Нацполиция

Правоохранители задержали водителя, причастного к смертельной аварии

Во Львовской области вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате ДТП погибла пассажирка, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась в субботу, 9 января, примерно в 21:10. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля "Опель-Астра" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106".

Правоохранители задержали виновника ДТП Нацполиция

В результате столкновения 43-летняя пассажирка "ВАЗ-2106" погибла на месте от полученных травм. Кроме того, 23-летнего водителя легковушки и трех его пассажиров в возрасте 43 и 47 лет госпитализировали с травмами. Все пострадавшие — жители Пустомытовского района.

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Впоследствии правоохранители задержали водителя автомобиля "Опель" и открыли уголовное производство по части второй статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Одесской области на трассе "Одесса-Рени" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один пассажир скончался, еще трое получили травмы.