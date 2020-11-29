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Во Львовской области два пациента на ИВЛ умерли из-за отсутствия электричества

Во Львовской области из-за обесточивания умерли пациенты Фото из открытых источников

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности

В городе Жовква Львовской области в реанимации больницы из-за отсутствия электроснабжения умерли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 в Жовковской районной больнице отсутствовало электроснабжение. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. По предварительной информации, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности. 

Кроме этого, правоохранители установили, что в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако, в этой ситуации их задействовано не было.

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В связи с этим было открыто уголовное производство по части 2 статьи 367 (Служебная халатность) и части 2 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Виновникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, недавно во Львове в результате осложнений от коронавируса COVID-19 умерли два врача Сокальской районной центральной больницы.

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