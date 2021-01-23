Во Львовской области два человека погибли от отравления угарным газом

Во Львове два человека отравились угарным газом Фото из открытых источников

Одной из жертв стал ребенок 2016 года рождения

Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, среди которых — малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, трагедия случилась 22 января примерно в 11:30 в частном жилом доме села Станковцы Стрыйского района.

"В результате отравления, вероятно, угарным газом, погибли 2 человека (местные жители), из них 1 ребенок 2016 года рождения", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, дом оборудован газовой плитой, двумя дымоходными дровяными печками. В связи с инцидентом аварийная бригада временно прекратила подачу газа в помещение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в минувшую субботу, 16 января, во Львове в одной из квартир многоэтажного дома три человека отравились угарным газом.

Перед этим, 10 января, во Львове еще двое взрослых и трехлетний ребенок попали в больницу в состоянии различной степени тяжести вследствие отравления газом.