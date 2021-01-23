Во Львовской области два человека погибли от отравления угарным газом
Одной из жертв стал ребенок 2016 года рождения
Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, среди которых — малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается, трагедия случилась 22 января примерно в 11:30 в частном жилом доме села Станковцы Стрыйского района.
"В результате отравления, вероятно, угарным газом, погибли 2 человека (местные жители), из них 1 ребенок 2016 года рождения", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, дом оборудован газовой плитой, двумя дымоходными дровяными печками. В связи с инцидентом аварийная бригада временно прекратила подачу газа в помещение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в минувшую субботу, 16 января, во Львове в одной из квартир многоэтажного дома три человека отравились угарным газом.
Перед этим, 10 января, во Львове еще двое взрослых и трехлетний ребенок попали в больницу в состоянии различной степени тяжести вследствие отравления газом.