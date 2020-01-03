live
Новости » События Читати новину українською

Во Львовской области BMW влетел в микроавтобус, девять человек пострадали

ДТП на автодорозі "Київ-Чоп" Нацполиция

Авария случилась на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Давидов

Во Львовской области легковушка "BMW" столкнулась с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", в результате чего травмы получили по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Авария случилась 2 января примерно в 23:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Давидов Пустомытовского района. По предварительной информации, 26-летний водитель легковушки "ВMW" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Во время этого автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", которым управлял 36-летний житель Луцка.

Новости по теме: В Киеве приступ эпилепсии у водителя Audi спровоцировал ДТП с пятью машинами. Видео

В результате аварии пострадали восемь пассажиров автобуса, все они — жители Волынской области. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних, один 18-летний, двое в возрасте 20 лет и один — 52 года. 

После медицинского осмотра 17-летнюю пассажирку госпитализировали. Других пассажиров отпустили после оказания помощи. Кроме этого, травмы получил водитель "BMW", которого также доставили в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части первой статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. 

Напомним, недавно во Львовской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего четверо детей получили телесные повреждения. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Умер один из создателей сериала "Коломбо" Уильям Линк Под Днепром 25-летняя мать до смерти забила 3-летнего сына В России умер борец сумо, который был признан самым большим ребенком в мире В Луганской области в результате обвала шахты "Золотое" погиб горняк
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK