Во Львовской области BMW влетел в микроавтобус, девять человек пострадали

ДТП на автодорозі "Київ-Чоп" Нацполиция

Авария случилась на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Давидов

Во Львовской области легковушка "BMW" столкнулась с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", в результате чего травмы получили по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась 2 января примерно в 23:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Давидов Пустомытовского района. По предварительной информации, 26-летний водитель легковушки "ВMW" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Во время этого автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", которым управлял 36-летний житель Луцка.

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В результате аварии пострадали восемь пассажиров автобуса, все они — жители Волынской области. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних, один 18-летний, двое в возрасте 20 лет и один — 52 года.

После медицинского осмотра 17-летнюю пассажирку госпитализировали. Других пассажиров отпустили после оказания помощи. Кроме этого, травмы получил водитель "BMW", которого также доставили в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части первой статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно во Львовской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего четверо детей получили телесные повреждения.