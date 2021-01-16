Во Львове три человека отравились угарным газом: Ребенок — в тяжелом состоянии

Во Львовской области три человека отравились угарным газом Фото из открытых источников

Дом, где произошел инцидент, оборудован ПГ-1 и двухфункциональным газовым котлом

Во Львове, в одной из квартир многоэтажного дома, три человека отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел 16 января примерно в час ночи на улице Кавалеридзе, 27.

В результате отравления двух взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Также в медучреждение был доставлен ребенок 3,6 лет. По предварительной информации, малыш находится в тяжелом состоянии.

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Сообщается, что дом оборудован ПГ-1 и двухфункциональным газовым котлом. В связи с инцидентом аварийная бригада прекратила подачу газа к котлу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, несколько дней назад во Львове двое взрослых и трехлетний ребенок попали в больницу в состоянии различной степени тяжести вследствие отравления угарным газом.