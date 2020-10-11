Во Львове трое человек отравились угарным газом, есть погибший

Во Львове от отравления угарным газом умер человек Фото из открытых источников

Среди пострадавших - один взрослый и ребенок

В субботу вечером, 10 октября, во Львове в квартире одного из домов в результате отравление угарным газом умер человек, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается, инцидент произошел в квартире первого этажа пятиэтажного дома по улице Елены Степановны, 23.

"Отравились, вероятно, угарным газом трое ее жителей. В результате отравления 1 человек (2002 года рождения) погиб на месте происшествия, 2 человека (1980 и 2006 года рождения) в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации квартира оборудована ПГ-4 и двухфункциональным котлом. В связи с инцидентом подача газа в квартиру была временно прекращена.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Напомним, ранее во Львове в результате отравления угарным газом пострадали три человека, двое из которых дети (2010 и 2019 года). В результате пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские заведения Львова.