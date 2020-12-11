Во Львове разоблачили ОПГ, которая специализировалась на распространении наркотиков по всей Украине

Задержание львовскими правоохранителями ОПГ по сбыту наркотиков Фото: Нацполиция

На электронных кошельках преступников правоохранители обнаружили более 2 млн гривен

Во Львове правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, занимавшуюся незаконным снабжением наркотических веществ по территории всей Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во Львовской области.

Как отмечается, более полугода четыре человека осуществляли незаконную деятельность. Преступная группировка создала собственный сайт с товаром, где потенциальные покупатели могли в онлайн доступе выбрать необходимое. После оформления заказа, "поставщики" распространяли закладки с наркотиками, а потом бросали покупателю геолокацию, где находится "товар". Деньги за предоставленные услуги наркодиллеры получали на различные электронные кошельки и карточные счета.

Фото: Нацполиция

Организатором "бизнеса" оказался 21-летний уроженец Одессы. Его сообщниками стали жители разных уголков Украины: Херсонщина, Николаевщина и Донетчина. Среди них мужчины 24 и 25 лет и 18-летняя девушка. Очагом сбыта наркотиков преступники выбрали Львов.

Фото: Нацполиция

Общая сумма на счетах правонарушителей составляет 2 млн гривен. К тому же, у них изъяли запасы амфетамина, марихуаны и психотропов.

Фото: Нацполиция

Сейчас сотрудники полиции Львовской области задержали всех участников организованной незаконной деятельности по распространению наркотических веществ. Все четыре лица будут привлечены к уголовной ответственности за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Рассматривается вопрос об избрании мер пресечения.

Новости по теме: На границе с Венгрией задержали дипломата, который вез контрабандные сигареты

Напомним, что ранее правоохранители сообщали о задержании жителя Буковины, который распространял коноплю. Мужчина уверял, что наркотические вещества не продавал и не имеет причастности к выявленному.