Во Львове пьяный полицейский разбил три авто и въехал в детскую площадку. Видео
В полиции пообещали уволить 24-летнего сотрудника
Во вторник, 24 ноября, во Львове пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и влетел в детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Как отмечается, авария с участием автомобиля Volkswagen Touareg случилась примерно в 14:45 на улице Торфяной. По данным с камер наблюдения, мужчина на внедорожнике на скорости влетел в припаркованный Nissan, после чего ударил автомобиль BMW, который по инерции столкнулся с автомобилем Mazda.
"Эти столкновения не остановили нарушителя и он заехал на детскую площадку. Там он снес на своем пути детскую горку, а остановился в качалке. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка", - отметили в полиции.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Впоследствии выяснилось, что за рулем внедорожника сидел 24-летний львовянин, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина на момент ДТП был сотрудником одного из территориальных подразделений полиции Львовской области.
"Полицейский, который вызвал ДТП во Львове, будет уволен - Василий Виконский", - заверили в полиции.
Кроме этого, правоохранители вынесли на нарушителя постановление по части 1 статьи 126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КУоАП. Также на водителя составили три протокола: по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, статье 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП и статье 261 (Административное задержание) КУоАП.
Напомним, недавно во Львовской области два легковых автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего четверо детей получили телесные повреждения.