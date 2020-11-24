Во Львове пьяный полицейский разбил три авто и въехал в детскую площадку. Видео

Полицейский на внедорожнике въехал в детскую площадку Полиция Львовской области

В полиции пообещали уволить 24-летнего сотрудника

Во вторник, 24 ноября, во Львове пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и влетел в детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как отмечается, авария с участием автомобиля Volkswagen Touareg случилась примерно в 14:45 на улице Торфяной. По данным с камер наблюдения, мужчина на внедорожнике на скорости влетел в припаркованный Nissan, после чего ударил автомобиль BMW, который по инерции столкнулся с автомобилем Mazda.

"Эти столкновения не остановили нарушителя и он заехал на детскую площадку. Там он снес на своем пути детскую горку, а остановился в качалке. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка", - отметили в полиции.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Впоследствии выяснилось, что за рулем внедорожника сидел 24-летний львовянин, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина на момент ДТП был сотрудником одного из территориальных подразделений полиции Львовской области.

"Полицейский, который вызвал ДТП во Львове, будет уволен - Василий Виконский", - заверили в полиции.

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Кроме этого, правоохранители вынесли на нарушителя постановление по части 1 статьи 126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КУоАП. Также на водителя составили три протокола: по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, статье 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП и статье 261 (Административное задержание) КУоАП.

Напомним, недавно во Львовской области два легковых автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего четверо детей получили телесные повреждения.