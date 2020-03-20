Во Львове подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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Мужчина недавно вернулся из Германии

В пятницу, 20 марта, во Львове подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовый.

Как отмечается, болезнь обнаружили у местного жителя 1950 года рождения, который недавно вернулся из Германии.

По словам главного врача инфекционной больницы, положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы были отправлены в Центр общественного здоровья Украины

"Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", — подчеркнул Садовый.

К слову, сейчас всего в Украине 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Напомним, недавно в Черновцах было зафиксировано пять новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.