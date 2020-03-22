Во Львове пассажиры побили и выбросили из автобуса мужчину, который закашлял

Мужчину буквально вынесли за ноги из общественного транспорта

Маршрутка из открытых источников

В одном из автобусов во Львове пассажира, который закашлял, избили другие люди в транспорте и буквально вынесли на дорогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Макс Бужанский.

"Добрые жители Львова избили и вышвырнули из автобуса закашлявшего пассажира. Львовский Погром июня 41 года, в определенных, очень узких кругах, принято списывать на борьбу с советской властью. Представленной, как известно, в тот момент, беспомощными женщинами, детьми и стариками. Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса. Пройдет дней 10, тесты покажут реальную картину с заболеваемостью, и что тогда? Убивать за кашель будут?" - отметил Бужанский.

Напомним, недавно пятеро мужчин из Закарпатья, которые возвращались с заработков в России, и имели подозрение на коронавирус пытались сбежать из больницы в Волынской области.