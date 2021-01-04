live
Новости » Львов Читати новину українською

Во Львове мужчина устроил разборки с домашними, а затем набросился с кулаками на полицейского

Правонарушитель бурно отреагировал на замечание полицейских, прибывших на вызов Фото из открытых источников

Правонарушителю грозит лишение свободы до пяти лет

Во Львове мужчина ударил полицейского, который приехал на вызов по домашнему насилию и пытался успокоить правонарушителя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в доме на улице Донецкой. Наряд полиции вызвали по факту совершения домашнего насилия 38-летним мужчиной. Правонарушитель был неконтролируемым и вел себя агрессивно.

Добавляется, что на замечания полицейских львовянин не реагировал. А потом вдруг ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство по факту совершения угрозы или насилия работнику правоохранительного органа. Мужчину задержали, ему грозит ограничение или лишение свободы сроком на пять лет.

Новости по теме: Минздрав хочет, чтобы на опасные вызовы скорую сопровождала Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Польше украинец напал на полицейского. Правонарушитель сначала ранил соотечественника, а затем с ножом бросался на правоохранителей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Продолжение особого статуса Донбасса, отстранение Тупицкого от должности судьи КСУ и смерть модельера Пьера Кардена: Главное на утро 30 декабря Пробное ВНО на пороге: Особенности регистрации и прохождения независимого оценивания в 2021 году Тест, похожий на IQ для поступающих: Шкарлет хочет реформировать традиционное ВНО Дополнительные тесты ВНО можно будет сдать за деньги
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK