Во Львове мужчина устроил разборки с домашними, а затем набросился с кулаками на полицейского

Правонарушитель бурно отреагировал на замечание полицейских, прибывших на вызов Фото из открытых источников

Правонарушителю грозит лишение свободы до пяти лет

Во Львове мужчина ударил полицейского, который приехал на вызов по домашнему насилию и пытался успокоить правонарушителя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в доме на улице Донецкой. Наряд полиции вызвали по факту совершения домашнего насилия 38-летним мужчиной. Правонарушитель был неконтролируемым и вел себя агрессивно.

Добавляется, что на замечания полицейских львовянин не реагировал. А потом вдруг ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство по факту совершения угрозы или насилия работнику правоохранительного органа. Мужчину задержали, ему грозит ограничение или лишение свободы сроком на пять лет.

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Ранее сообщалось, что в Польше украинец напал на полицейского. Правонарушитель сначала ранил соотечественника, а затем с ножом бросался на правоохранителей.