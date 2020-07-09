Во Львове иностранцы на Audi въехали в стену дома

Вероятно, 21-летний гражданин Египта не справился с управлением

ДТП во Львове Национальная полиция Украины во Львовской области

Во Львове водитель автомобиля Audi въехал в стену дома. Об этом сообщила Нацполиция Львовской области.

Инцидент произошел около пяти часов утра на улице Лычаковской. Известно, что водителем автомобиля является 21-летний иностранец, который не справился с управлением. Парень съехал с проезжей части и столкнулся со стеной дома.

В полиции отмечают, что двое пассажиров, также 21-летние иностранцы, обратились за помощью медиков.

ДТП во Львове Национальная полиция Украины во Львовской области

По информации журналистов издания ZAXID.NET, водитель и пассажиры являются гражданами Египта. Также они сообщили, что водитель находился в трезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что вблизи Львова мужчина в состоянии алкогольного опьянения въехал в электроопору. Из-за аварии, водитель и две пассажирки попали в больницу. Еще один пассажир погиб на месте аварии от полученных травм.

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Также смертельное ДТП произошло в Черкасской области. Там водитель грузовика, в котором перевозилось горючее, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате разлива топлива возник пожар. Мужчина погиб на месте.