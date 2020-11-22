Во Львове и Ужгороде правоохранители открыли уголовные дела за нарушения на выборах

Нарушения на выборах во Львове Нацполіція

Нарушения касались заполнения протокола и выдачи бюллетеня без документов

Во Львове и Ужгороде полиция открыла уголовные производства по фактам нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что во Львове на одном из избирательных участков Лычаковского района отдельные члены комиссии УИК подписали протокол о подсчете голосов до завершения голосования, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

В связи с этим правоохранители открыли уголовное производство по статье о фальсификации подделки, похищении, повреждении или уничтожении избирательной документации.

В то же время в Ужгороде, как сообщили в Нацполиции, поступило обращение от наблюдателя, который зафиксировал нарушение избирательного законодательства. Правоохранители выяснили, что член УИК выдала бюллетень для голосования избирателю, который не предоставил необходимых документов.

По данному факту в полиция открыли дело по статье о незаконном использовании избирательного бюллетеня. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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Напомним, сегодня, 22 ноября, началось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.